Рада планує вдосконалити публічні закупівлі

Нардепи підтримали відповідний законопроект №1076 за основу
Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", передає кореспондент РБК-Україна.
Документ підтримав 351 парламентарій. Також нардепи проголосували за скорочену процедуру підготовки проекту закону до другого читання.
У пояснювальній записці вказано, що наразі замовники стикаються з проблемою зриву ("тролінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які користуючись правом оскарження процедури закупівлі до Антимонопольного комітету, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та чинять тиск на замовників.
Відповідно в проекті пропонуються нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.
Документом передбачаються нові правила щодо подачі скарги та повернення її оплати учаснику, а також встановлюється заборона щодо відміни тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, замовником під час розгляду скарги на даний тендер органом оскарження.
Крім того, законопроектом передбачається:
Нагадаємо, в кінці травня голова ЦВК Тетяна Сліпачук закликала Раду 8 скликання прийняти законопроект "Про публічні закупівлі", який був внесений президентом України Володимиром Зеленським. Цей законопроект Зеленський вніс до парламенту попереднього скликання 22 травня.
Як писало РБК-Україна, в серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що система державних закупівель Prozorro дозволила державі заощадити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень. Система функціонує в Україні три роки.