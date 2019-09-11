Рада планирует усовершенствовать процедуру финансовой реструктуризации

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 302 нардепа. Также ВР поддержала сокращенную процедуру подготовки этого проекта ко второму чтению.

"Учитывая высокую долю неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины (по состоянию на 01.07.2019 достигла уровня 50,8% от общего объема кредитов (один из самых высоких показателей в мире), а также высокий объем портфеля неработающих кредитов (около 414,9 млрд грн) в банках государственного сектора (составляют 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы Украины, более 90% неработающих кредитов банков государственного сектора приходится на корпоративный сегмент) существует необходимость совершенствования норм закона "О финансовой реструктуризации" с целью расширения практики его применения", - указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различных (несовместных) кредиторов.

Проект продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.

Напомним, летом 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает полную реструктуризацию задолженности при обоюдном согласии сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.

Как писало РБК-Украина, сегодня Рада одобрила за основу законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг".