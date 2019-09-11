Рада планирует усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Законопроект поддержали в первом чтении 308 нардепов. Рада также одобрила его подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"Целью и задачами принятия законопроекта является совершенствование нормирования в строительстве для создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства", - говорится в пояснительной записке.

Законом предусматривается определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) и объект нормирования. При этом предлагается отдать предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм.

Планируется расширить круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм.

Напомним, в апреле 2018 года за нарушение норм на строительстве любых помещений Кабинет министров Украины планировал ввести ужесточение санкций.

Как писало РБК-Украина, новыми государственными строительными нормами (ГСН) в жилых домах запрещено размещать гостиницы и хостелы.