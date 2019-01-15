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Рада планує врегулювати надання відпусток усиновлювачам

Новини » Політика    15.01.2019 - 13:42
Рада планує врегулювати надання відпусток усиновлювачам
Ілюстративне фото (pixabay.com Pexels)

Законопроект у першому читанні підтримали 235 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №6350 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". За документ проголосували 235 депутатів ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідно до проекту закону, особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів. При цьому при усиновленні двох і більше дітей надається 70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Крім того, планується, що особам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною (дітьми) на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього кодексу. Так, у разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одному з них на їх розсуд.

"Прийняття проекту акта дасть змогу привести Кодекс законів про працю України та закон "Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей віком від двох місяців і сприятиме забезпеченню рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв’язку з усиновленням дитини для усіх усиновлювачів", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, спікер Ради Андрій Парубій у вівторок анонсував, що ВР розгляне соціальний законопроект про відпустки для усиновлювачів дітей, а також зміни до Кримінального кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів пропонує парламенту дозволити проживання дітей-сиріт з інвалідністю у дитбудинках до 23 років.

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Теми: Засідання Ради
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