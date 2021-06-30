Рада планирует расширить полномочия инспекторов по парковке

В Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4594.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 289 нардепов.
Инспекторам хотят разрешить рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 Кодекса административных правонарушений. Сейчас такие дела рассматривают органы Национальной полиции.
Отметим, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за:
Напомним, в конце апреля после ослабления карантина в Киеве парковки вновь стали платными.
На время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.