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Рада планує розширити повноваження інспекторів із паркування

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №4594.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 289 нардепів.

Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Наразі такі справи розглядають органи Національної поліції.

Зазначимо, частина 5 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за:

  • зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;
  • створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованого ними транспорту;
  • неправомірне використання на авто розпізнавального знака "Водій з інвалідністю".

Нагадаємо, в кінці квітня після ослаблення карантину в Києві парковки знову стали платними.

На час локдауну плата за парковку автомобілів у столиці була скасована.

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