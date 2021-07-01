Рада планирует повысить налоги для украинцев: какие и на сколько

Документ поддержали 264 нардепа.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

"С 2019 года ставки налогов не пересматривались, а ставки акцизного налога на алкогольные напитки не пересматривались с 2017 года", - говорится в пояснительной записке.

Индексация ставок налогов

Предлагается увеличить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.

Закон предлагает изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.

Изменения по администрированию налогов и сборов

Контролирующим органам дают право взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Руководителю юридического лица - должника по решению суда могут временно ограничивать выезд за границу до полного погашения налогового долга.

Налоговые органы уполномочивают получать по запросу информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможными нарушениями в хозяйственной деятельности плательщика, осуществленных операциях.

Налог на доходы физических лиц

Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Закон освобождает от налогообложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства",

государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных КМУ.

От НДФЛ освобождаются и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Налог на добавленную стоимость

Устанавливается ограничение бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, которые в дальнейшем поставляются на таможенную территорию Украины.

Расширяется база налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства.

Обложению НДС подлежат операции по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Акцизный налог

Отменяется льгота по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии (когенерационной и/или возобновляемых источников).

Закон ограничивает накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога. На производителей и импортеров переносят обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который на сегодня платят субъекты розничной торговли.

Экологический налог

Ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029 году предусмотрено их повышение в 8 раз (постепенное).

Растут ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 грн/т до 30 грн/тонну.

Закон повышает ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

Плата за землю

Вводится налогообложение земельным налогом участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются.

Отменяются льготы по плате за землю за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земучастков).

Закон отменяет мораторий на индексацию нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платой за землю.

Единый налог

С плательщиков единого налога 4 группы исключают плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Закон предлагает не включать в состав дохода плательщиков единого налога 1-3 группы доходы, полученные в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства",

госпрограммы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных Кабмином.

В состав дохода не будут включать и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Военный сбор

От налогообложения военным сбором освобождаются доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства".

Для владельцев и пользователей земучастков сельскохозяйственного назначения вводится минимальное налоговое обязательство с 1 гектара такой земли.