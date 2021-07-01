Рада планує підвищити податки для українців: які і на скільки

Документ підтримали 264 нардепи.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

"З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", - сказано у пояснювальній записці.

Індексація ставок податків

Пропонується збільшити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю у повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.

Ставки рентної плати за користування надрами у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів хочуть збільшити на 14,5%.

Закон пропонує змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Діючу ставку акцизу за 1 л пива хочуть замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту.

Зміни щодо адміністрування податків і зборів

Контролюючим органам надають право стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду.

Керівнику юридичної особи - боржника за рішенням суду можуть тимчасово обмежувати виїзд за кордон до повного погашення податкового боргу.

Податкові органи уповноважують отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях.

Податок на доходи фізичних осіб

Вводиться оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Закон звільняє від оподаткування ПДФО доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується у рамках:

бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва",

державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених КМУ.

Від ПДФО звільняються кошти, отримані платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

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