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Рада отправила на доработку закон о пересмотре налогов для азартных игр и лотерей

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила на доработку закон об отмене налогообложение выигрышей в азартных играх, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен). Народные депутаты не поддержали за основу законопроект №2713-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Принятие документа за основу поддержали лишь 217 нардепов. За его направление на повторное первое чтение в комитет проголосовали 229 депутатов ВР.

Проект устанавливал единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, предусматривалось, что субъекты хозяйствования будут также платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Если организаторы азартных игр осуществляют иную деятельность, начисление и уплата ими налога на прибыль происходило бы по базовой (основной) ставке налога.

Документ предлагал отменить необоснованную тройную плату за лицензии на букмекерскую деятельность, на азартные игры казино в интернете, а также за игровой автомат. При этом вводить нулевую ставку налога на доход не собирались.

Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".

Так, прошлым летом Верховная рада легализовала игорный бизнес.

В феврале 2021 года в Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино.

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