Рада отправила на доработку закон о пересмотре налогов для азартных игр и лотерей

Принятие документа за основу поддержали лишь 217 нардепов. За его направление на повторное первое чтение в комитет проголосовали 229 депутатов ВР.

Проект устанавливал единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, предусматривалось, что субъекты хозяйствования будут также платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Если организаторы азартных игр осуществляют иную деятельность, начисление и уплата ими налога на прибыль происходило бы по базовой (основной) ставке налога.

Документ предлагал отменить необоснованную тройную плату за лицензии на букмекерскую деятельность, на азартные игры казино в интернете, а также за игровой автомат. При этом вводить нулевую ставку налога на доход не собирались.