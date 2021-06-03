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Рада відправила на доопрацювання закон про перегляд податків для азартних ігор і лотерей

Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила на доопрацювання закон про скасування оподаткування виграшів в азартних іграх, якщо приз понад 8 мінімальних зарплат (зараз 48 тисяч гривень). Народні депутати не підтримали за основу законопроект №2713-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Ухвалення документа за основу підтримали лише 217 нардепів. За його напрямок на повторне перше читання в комітет проголосували 229 депутатів ВР.

Проект встановлював єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей - 10%.

Крім податку на дохід, передбачалолся, що суб’єкти господарювання також сплачуватимуть податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Якщо організатори азартних ігор здійснюють іншу діяльність, нарахування та сплата ними податку на прибуток відбувалося б за базовою (основною) ставкою податку.

Документ пропонував скасувати необґрунтовану потрійну плату за ліцензії на букмекерську діяльність, на азартні ігри казино в інтернеті, а також за ігровий автомат. При цьому вводити нульову ставку податку на дохід не збиралися.

Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

Так, минулого літа Верховна рада легалізувала гральний бізнес.

У лютому 2021 року в Україні видали першу ліцензію для онлайн-казино.

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