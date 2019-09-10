Рада планирует отменить лицензии операторам телекоммуникаций

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 338 парламентариев. Также нардепы поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Следует отметить, этот проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Нардепы планируют устранить законодательную коллизию норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусматривается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке указано, что закон будет способствовать уменьшению админдавления на субъектов хозяйствования и упрощению условий создания и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Напомним, в конце июля Кабинет министров Украины отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет.

Как писало РБК-Украина, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес".