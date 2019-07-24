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В Украине отменили лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

Новости » Экономика    24.07.2019 - 12:31
В Украине отменили лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет
Иллюстративное фото (twitter.com informator)

Кабмин принял соответствующее постановление на заседании в среду

Кабинет министров Украины отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет. Такое решение правительство приняло в ходе заседания 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" от 23 ноября 2018 года предусматривается, что импорт, экспорт спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, алкогольных напитков, табачных изделий должны осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности без лицензии.

Однако сейчас в сфере регулирования лицензирования этих видов хозяйственной деятельности действует ряд нормативно-правовых актов, которые требуют приведения в соответствие с действующими нормами указанного выше закона.

Итак, постановлением вносятся изменения в Перечень органов лицензирования, который был утвержден постановлением правительства №609 от 5 августа 2015 года.

Напомним, в декабре 2018-го Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект, которым предлагал Верховной раде отменить лицензирование импорта и экспорта алкогольных напитков и табачных изделий.

Как писало РБК-Украина, в рамках принятия пакета бюджетообразующих законов Рада повысила акциз на сигареты с июля.

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