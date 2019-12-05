Рада планує відкрити українцям доступ в кадастри

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом передбачається створити національну інфраструктуру геопросторових даних

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ в кадастри, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 322 парламентарія.

Зокрема, пропонується встановити правові основи діяльності по створенню, функціонуванню та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; визначити принципи створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Планується забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних і даних кадастрів; сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації та забезпечити відкриття в інтернеті геопросторових даних і метаданих, створюваних в публічному секторі і підприємствами-монополістами.

У пояснювальній записці зазначається, що для створення такої інфраструктури будуть використані наявні просторові дані і метадані, створені органами державного управління.

Зазначено, що просторові дані створюються за результатами геодезичної і картографічної діяльності, створення держкадастру, реєстрів усіх видів і моніторингу навколишнього середовища, передбачених видатками державного бюджету на відповідний рік.

"Фінансування робіт зі створення, функціонування і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних пропонується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій і підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом", - зазначено в записці.

При цьому передбачається, що в зв'язку з припиненням плати за пошук, перегляд, копіювання і роздрук відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об'єктів кадастру і оприлюдненням цих відомостей у відкритому доступі надходження до державного бюджету України зменшаться на 114 тис. 760 грн в рік (за даними 2018-го). А компенсувати цей розмір надходжень до держбюджету планується за рахунок скорочення штату апарату Госгеокадастра або його територіальних органів.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Відзначимо також, профільний комітет рекомендував Раді прийняти даний проект закону.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів.