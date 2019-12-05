ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада планує відкрити українцям доступ в кадастри

Новини » Політика     05.12.2019 - 11:33
Рада планує відкрити українцям доступ в кадастри
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом передбачається створити національну інфраструктуру геопросторових даних

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ в кадастри, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 322 парламентарія.

Зокрема, пропонується встановити правові основи діяльності по створенню, функціонуванню та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; визначити принципи створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Планується забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних і даних кадастрів; сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації та забезпечити відкриття в інтернеті геопросторових даних і метаданих, створюваних в публічному секторі і підприємствами-монополістами.

У пояснювальній записці зазначається, що для створення такої інфраструктури будуть використані наявні просторові дані і метадані, створені органами державного управління.

Зазначено, що просторові дані створюються за результатами геодезичної і картографічної діяльності, створення держкадастру, реєстрів усіх видів і моніторингу навколишнього середовища, передбачених видатками державного бюджету на відповідний рік.

"Фінансування робіт зі створення, функціонування і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних пропонується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій і підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом", - зазначено в записці.

При цьому передбачається, що в зв'язку з припиненням плати за пошук, перегляд, копіювання і роздрук відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об'єктів кадастру і оприлюдненням цих відомостей у відкритому доступі надходження до державного бюджету України зменшаться на 114 тис. 760 грн в рік (за даними 2018-го). А компенсувати цей розмір надходжень до держбюджету планується за рахунок скорочення штату апарату Госгеокадастра або його територіальних органів.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Відзначимо також, профільний комітет рекомендував Раді прийняти даний проект закону.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів.

Рада відклала розгляд Виборчого кодексу Набув чинності закон про скасування річного планування дорожніх робіт
Новини України Верховна РадаземляЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся