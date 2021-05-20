Рада планирует изменить закон о рынке природного газа: что предлагает документ

Закон должен упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

В документе отменяется законодательно установленное обязательное разделение присоединения на типы, меняются подходы по определению платы за присоединение.

Также нормируются сроки выполнения мероприятий по присоединению, предусматривается защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется ввести инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.