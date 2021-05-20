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Рада планирует изменить закон о рынке природного газа: что предлагает документ

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет изменить закон о рынке природного газа. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №4578-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон должен упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

В документе отменяется законодательно установленное обязательное разделение присоединения на типы, меняются подходы по определению платы за присоединение.

Также нормируются сроки выполнения мероприятий по присоединению, предусматривается защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется ввести инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.

Напомним, в январе-апреле 2021 года транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составил 14,1 млрд куб. м. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая.

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