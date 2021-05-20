Рада планує змінити закон про ринок природного газу: що пропонує документ

Верховна рада хоче змінити закон про ринок природного газу. Народні депутати підтримали за основу законопроект №4578-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон має спростити процедури приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій.

У документі скасовується законодавчо встановлений обов’язковий поділ приєднання на типи, змінюються підходи з визначення плати за приєднання.

Також унормовуються строки виконання заходів з приєднання, передбачається захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Крім того, планується запровадити інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.