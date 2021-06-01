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Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства: что предлагают

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Они необходимы для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4409. За него проголосовали 256 парламентариев.

В Министерстве юстиции объясняли, что при разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения кодекса в действие и практического применения его положений, выявили ряд технических шероховатостей, недостатков и противоречий, которые нужно устранить.

Законопроект предлагает:

  • усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
  • исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;
  • установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Также предлагается и унифицировать терминологию в документе.

Напомним, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец подчеркивала, что внесение соответствующих изменений позволит устранить препятствия, которые делали невозможным применение этого кодекса на практике.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут изменить процедуру банкротства на период карантина. ВР поддержала за основу законопроект №4220 президента Владимира Зеленского.

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