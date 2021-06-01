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Рада планує змінити Кодекс з процедур банкрутства: що пропонують

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу з процедур банкрутства. Вони необхідні для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4409. За нього проголосували 256 парламентаріїв.

У Міністерстві юстиції пояснювали, що під час розробки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження кодексу у дію та практичного застосування його положень, виявили низку технічних неузгодженостей, недоліків та суперечностей, які треба усунути.

Законопроект пропонує:

  • удосконалити порядок відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;
  • виключити з тексту кодексу некоректні або суперечливі норми, а також конкретизувати положення кодексу;
  • установити чіткі строки для погашення вимог кредиторів та усунути можливість зловживань з боку арбітражного керуючого;
  • врегулювати питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.

Також пропонується й уніфікувати термінологію у документі.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць підкреслювала, що внесення відповідних змін дозволить усунути перепони, які унеможливлювали застосування цього кодексу на практиці.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. ВР підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.

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