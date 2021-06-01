Рада планує змінити Кодекс з процедур банкрутства: що пропонують

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу з процедур банкрутства. Вони необхідні для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4409. За нього проголосували 256 парламентаріїв.
У Міністерстві юстиції пояснювали, що під час розробки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження кодексу у дію та практичного застосування його положень, виявили низку технічних неузгодженостей, недоліків та суперечностей, які треба усунути.
Законопроект пропонує:
Також пропонується й уніфікувати термінологію у документі.
Нагадаємо, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць підкреслювала, що внесення відповідних змін дозволить усунути перепони, які унеможливлювали застосування цього кодексу на практиці.
Як писало РБК-Україна, в Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. ВР підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.