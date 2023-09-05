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Рада підтримала звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської

Фото: Ольга Піщанська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Верховна рада України сьогодні, 5 вересня, відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Завершили кадровий блок на сьогодні: Парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської", - йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, за її звільнення проголосували 306 депутатів.

Що цьому передувало

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

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