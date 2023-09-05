Рада поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской

Верховная рада Украины сегодня, 5 сентября, отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
"Завершили кадровый блок на сегодня: Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, за ее увольнение проголосовали 306 депутатов.
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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