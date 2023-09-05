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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской

Фото: Ольга Песчанская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховная рада Украины сегодня, 5 сентября, отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Завершили кадровый блок на сегодня: Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, за ее увольнение проголосовали 306 депутатов.

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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