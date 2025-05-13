Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу заради угоди про надра з США

За словами Свириденко, решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Вчора президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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