Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс ради соглашения о недрах с США

По данным нардепа, "за" в первом чтении проголосовали - 286 депутатов, с сокращением срока подачи правок.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий;

выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Средства будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

Соглашение о недрах

1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. Документ подписали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, завершив процесс. По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, стороны еще подпишут два дополнительных технических соглашения, которые не требуют ратификации парламентом.