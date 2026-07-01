Рада підтримала заснування Українського національного пантеону

Парламент ухвалив закон №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів.

Пантеон повинен стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування видатних українців.

Закон також визначає правила його створення та функціонування, зокрема порядок проведення конкурсів, призначення управителя й процедуру ухвалення рішень щодо вшанування.

Окрім того, він встановлює підстави, за яких таке вшанування не проводитиметься.

Варто зазначити: закон ще має підписати президент України Володимир Зеленський. Після цього його офіційно опублікують, і він набере чинності у визначені документом строки.