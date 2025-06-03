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Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена: що це означає

Фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 3 червня, Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №13266 щодо створення інституту Військового омбудсмана. Рішення ухвалили 287 голосами "за".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.

Що передбачає законопроєкт

Документ визначає правовий статус, завдання та основи діяльності військового омбудсмана - нової інституції, яка має на меті захист прав і свобод військовослужбовців.

Військовий омбудсман зможе:

  • приймати скарги від військових;
  • проводити перевірки на предмет порушення їхніх прав;
  • вимагати від органів влади усунення таких порушень.

Очікується, що ця посада посилить інституційний захист прав військових у Збройних силах України та інших військових формуваннях, особливо в умовах воєнного стану.

Що далі

Наразі законопроєкт ухвалено лише в першому читанні. Перед остаточним затвердженням документ ще має пройти друге читання, де можуть бути враховані пропозиції та правки народних депутатів.

 

Фото: депутати проголосували у першому читанні за законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена" (t.me/yzheleznyak)

Перед цим міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що нова інституція матиме реальні повноваження та прозорі механізми реагування на порушення прав військовослужбовців.

Законопроєкт розробили Міністерство оборони, уповноважена президента з прав військових, громадськість, юристи та військові. Його внесли до парламенту як невідкладний.

Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).

Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.

Також він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.

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