Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене: что это значит

Что предусматривает законопроект

Документ определяет правовой статус, задачи и основы деятельности военного омбудсмена - новой институции, нацеленной на защиту прав и свобод военнослужащих.

Военный омбудсмен сможет:

принимать жалобы от военных;

проводить проверки на предмет нарушения их прав;

требовать от органов власти устранения таких нарушений.

Ожидается, что эта должность усилит институциональную защиту прав военных в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, особенно в условиях военного положения.

Что дальше

Сейчас законопроект принят только в первом чтении. Перед окончательным утверждением документ еще должен пройти второе чтение, где могут быть учтены предложения и правки народных депутатов.

Фото: депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №13266 "О Военном омбудсмене" (t.me/yzheleznyak)