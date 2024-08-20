Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців, - нардеп

Зокрема передбачається дозвіл іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені.

Також у Верховній Раді підтримують надання членам сімей військових права на тимчасове проживання.

Що передбачає законопроєкт

Варто зауважити, що мова йде про законопроєкт №9585.

Ним передбачено: