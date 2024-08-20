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Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців, - нардеп

Фото: ВР України підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Зокрема передбачається дозвіл іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені.

Також у Верховній Раді підтримують надання членам сімей військових права на тимчасове проживання.

Що передбачає законопроєкт 

Варто зауважити, що мова йде про законопроєкт №9585.

Ним передбачено:

  • можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, залученими до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України;
  • члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;
  • громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України" і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив;
  • особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Що передувало

Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабмін зареєстрував законопроект №9585, в якому пропонується внести зміни до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

У травні Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт відповідний законопроєкт.

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