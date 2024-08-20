Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев, - нардеп

В частности, предполагается разрешение иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Также в Верховной Раде поддерживают предоставление членам семей военных права на временное проживание.

Что предусматривает законопроект

Следует отметить, что речь идет о законопроекте №9585.

Им предусмотрено: