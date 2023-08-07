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Росіянам-добровольцям хочуть відмовляти у громадянстві України. Зареєстровано законопроект

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Понеділок 07 серпня 2023 23:14
Росіянам-добровольцям хочуть відмовляти у громадянстві України. Зареєстровано законопроект Фото: росіянам-добровольцям хочуть відмовляти у громадянстві України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабмін зареєстрував законопроект №9585, у якому пропонується внести зміни щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Основним із нововведень пропонують припинити розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян РФ до спливу одного року з дня припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином росіянам-добровольцям буде відмовлено у наданні громадянства України. Однак за даними Мельничука, буде прописано ряд виключень.

Окрім цього Кабмін хоче зобов'язати громадян РФ та громадян Білорусі, які набули громадянство України відповідно до закону "Про громадянство України" і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив.

Також особи, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, та отримали громадянство України, будуть зобов'язані скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Позбавлення громадянства скандальних українців

Нагадаємо, 10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства одіозних нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Усі вони є проросійськими, а Медведчука підозрюють у державній зраді.

При цьому вже 4 лютого Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства колишніх чиновників часів екс-президента Віктора Януковича - Дмитра Табачника, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва, Олександра Якименка, Олександра Клименка.

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