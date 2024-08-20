Рада підтримала законопроект про правовий статус іноземних добровольців

Цей закон вирішує питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Зокрема у випадках, коли строки дії паспортів таких іноземців та осіб без громадянства закінчилися.

Також ним врегульовується низка проблем, що виникли в іноземців, які позбавлені можливості виконати свої зобов’язання та завершити процедуру набуття громадянства України у зв’язку з розірванням дипломатичних стосунків України з державами їх походження.

Законопроектом №9585 передбачено: