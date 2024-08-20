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Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев

Иллюстративное фото: Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада приняла законопроект об изменениях правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в защите территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Этот закон решает вопросы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В частности, в случаях, когда сроки действия паспортов таких иностранцев и лиц без гражданства истекли.

Также им регулируется ряд проблем, возникших у иностранцев, лишенных возможности выполнить свои обязательства и завершить процедуру приобретения гражданства Украины в связи с расторжением дипломатических отношений Украины с государствами их происхождения.

Законопроектом №9585 предусмотрено:

  • возможность получения разрешений на иммиграцию или гражданство Украины по просроченным паспортам и оформление временного проживания для иностранцев, защищающих Украину в составе терробороны или добровольческих формирований;
  • члены семей контрактников в ВСУ, Нацгвардии и Госспецтранспорта получат право на проживание на определённый срок;
  • граждане РФ и Беларуси, получившие украинское гражданство с 24 февраля 2020 года, должны подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года после завершения военного положения;
  • лица, получившие гражданство во время войны, могут сдать экзамены по Конституции, истории и языку в течение двух лет после отмены военного положения.

Напомним, в августе 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект №9585, в котором предлагается внести изменения в правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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