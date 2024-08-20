Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев

Этот закон решает вопросы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В частности, в случаях, когда сроки действия паспортов таких иностранцев и лиц без гражданства истекли.

Также им регулируется ряд проблем, возникших у иностранцев, лишенных возможности выполнить свои обязательства и завершить процедуру приобретения гражданства Украины в связи с расторжением дипломатических отношений Украины с государствами их происхождения.

Законопроектом №9585 предусмотрено: