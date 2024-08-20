Рада підтримала законопроект про правовий статус іноземних добровольців
Верховна Рада прийняла законопроект про зміни щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Цей закон вирішує питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Зокрема у випадках, коли строки дії паспортів таких іноземців та осіб без громадянства закінчилися.
Також ним врегульовується низка проблем, що виникли в іноземців, які позбавлені можливості виконати свої зобов’язання та завершити процедуру набуття громадянства України у зв’язку з розірванням дипломатичних стосунків України з державами їх походження.
Законопроектом №9585 передбачено:
- можливість отримання дозволів на імміграцію або громадянство України за простроченими паспортами та оформлення тимчасового проживання для іноземців, які захищають Україну в складі тероборони або добровольчих формувань;
- члени сімей контрактників у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтранспорту отримають право на тимчасове проживання;
- громадяни РФ і Білорусі, які набули українське громадянство з 24 лютого 2020 року, повинні подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року після завершення воєнного стану;
- особи, які набули громадянство під час війни, можуть скласти іспити з Конституції, історії та мови протягом двох років після скасування воєнного стану.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабмін зареєстрував законопроект №9585, в якому пропонується внести зміни до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
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