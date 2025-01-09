Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку: що це означає

За його даними, таке рішення підтримали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.

Водночас згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них.

Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме: