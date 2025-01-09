Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе". Решение было принято на заседании 9 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, такое решение поддержали 298 нардепов.
"Здесь прошла важная правка: Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - отметил парламентарий.
В то же время согласно законопроекту, прохождение этой подготовки для женщин является добровольным, как и воинский учет для них.
Также в документе указано, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а взамен введена базовая общевойсковая подготовка. Стоит заметить, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья.
Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить:
Стоит напомнить, что по данным Министерства обороны, в Вооруженных силах Украины сейчас служат почти 70 тысяч женщин, большинство из них являются военнослужащими.
Также известно, что более 10 тысяч женщин выполняют боевые задачи непосредственно на передовой.
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