Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке: что это значит

По его данным, такое решение поддержали 298 нардепов.

"Здесь прошла важная правка: Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - отметил парламентарий.

В то же время согласно законопроекту, прохождение этой подготовки для женщин является добровольным, как и воинский учет для них.

Также в документе указано, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а взамен введена базовая общевойсковая подготовка. Стоит заметить, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить: