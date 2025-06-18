Рада поддержала закон о множественном гражданстве
Верховная Рада поддержала законопроект, который позволяет множественное гражданство в Украине. "За" проголосовали 243 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Во время голосований за законопроект о введении института множественного гражданства в Украине поддержали 243 народных избранника, а 19 проголосовали "против". В частности девять народных депутатов воздержались от голосований.
Фото: Рада поддержала закон о множественном гражданстве (t.me/yzheleznyak)
Для чего Украине множественное гражданство
Множественное гражданство позволит украинцам, которые были вынуждены выехать за границу во время полномасштабной войны, сохранить связь с Украиной. Этот шаг также будет способствовать привлечению инвестиций и специалистов из-за рубежа и признавать вклад диаспоры в развитие и защиту государства.
Закон о множественном гражданстве предусматривает для украинцев:
- возможность иметь иностранное гражданство без угрозы потери украинского, если это гражданство получено от государства, включенного в специальный перечень, утвержденный правительством;
- право официально приобрести гражданство другого государства без обязанности отказываться от украинского, при условии, что это государство входит в указанный перечень правительства.
Для граждан других стран:
- право приобретения украинского гражданства по упрощенной процедуре для лиц украинского происхождения;
- введение новой процедуры приобретения гражданства для иностранцев без украинских этнических корней;
- возможность сохранить имеющееся гражданство при получении украинского (кроме случаев гражданства государства-агрессора);
- упрощенное приобретение гражданства для иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ);
- право на украинское гражданство для лиц, которые подвергаются политическому преследованию в своих странах.
Как принималась инициатива
Еще в октябре 2023-го Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о поддержке идеи внедрения множественного гражданства.
В январе 2024 года президент Владимир Зеленский внес законопроект в Раду. В ноябре, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, он заявил о важности соответствующего института в Украине.
Уже в декабре парламент, в рамках первого чтения, поддержал за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.
В начале мая 2025-го министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что правительство работает над законом, и он может быть готов уже к концу 2025 года.
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