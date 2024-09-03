Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №11379-д. Він передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.
За його даними, в першому читанні документ підтримали 295 парламентарів. Даний законопроект забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".
Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.
Зараз в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Але водночас є низка виключень, коли чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.
Мова про чоловіків:
У лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. У документі вказано, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.
А вже у квітні Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.
Детально про мобілізацію до 25 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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