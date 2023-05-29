Рада підтримала введення пільг для виробництва дронів в Україні

За його словами, депутати підтримали за основу та в цілому законопроекти №9275 та №9276. За них віддали по 284 та 289 голосів відповідно.

"Проектами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА", - пояснив Железняк.

Також нардеп пояснив, що підприємство, яке ввезло такі складові повинно звітувати про використання таких товарів.

"У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі від яких його було звільнено та сплатити пеню", - додав Железняк.

Пільги щодо ввезення дронів в Україну

30 березня 2023 року Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників. Раніше на отримання висновку йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

Також уряд підтримав ряд рішень, які значно спростять ввезення безпілотних літальних апаратів в Україну. Відтепер для ввезення дронів на територію України не потрібно жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів.

Нещодавно Польща спростила експорт безпілотників до України. Тепер він може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Польщі.