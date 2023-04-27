Польща спростила експорт безпілотників до України

Від завтра експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Польщі.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними", - сказав заступник Міністра економіки України Тарас Качка.

За його словами, уряд Польщі ухвалив важливе для України рішення і це звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

"Відтак, дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год", - додали у Міністерстві.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням та експлуатацією.