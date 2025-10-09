ua en ru
Політика

Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав

Четвер 09 жовтня 2025 12:35
Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав Фото: Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада прийняла в цілому проект Закону щодо схвалення указу президента України про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Указом передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

"У зв’язку з агресією РФ проти України виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання", - зазначається у пояснювальній записці до документу.

Законом схвалено указ президента України від 19 вересня "Про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав", яким визначені підрозділи ЗСУ направляються на строк до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні до інших держав:

  • корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців – до Туреччини;
  • протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Maріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ" та Управління 1 дивізіону протимінних кораблів загальною чисельністю до 215 військовослужбовців – до Британії.

Що передувало

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський хоче відправити українські війська на навчання до Туреччини та Великої Британії. Відповідний законопроєкт було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Як сказано у пояснювальній записці, що безпекова ситуація в Україні потребує відправки військових на навчання до інших країн. Однак наразі зробити це морським шляхом неможливо, оскільки Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, не відкриває протоки Босфор і Дарданелли для воюючих сторін.

А ось прийняття закону дозволить забезпечити здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

