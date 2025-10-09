Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав

Верховна Рада прийняла в цілому проект Закону щодо схвалення указу президента України про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Указом передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

"У зв’язку з агресією РФ проти України виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання", - зазначається у пояснювальній записці до документу.

Законом схвалено указ президента України від 19 вересня "Про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав", яким визначені підрозділи ЗСУ направляються на строк до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні до інших держав: