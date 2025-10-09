Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства

Верховная Рада приняла в целом проект Закона об одобрении указа президента Украины о направлении подразделений ВСУ в другие государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Указом предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

"В связи с агрессией РФ против Украины возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Законом одобрен указ президента Украины от 19 сентября "О направлении подразделений ВСУ в другие государства", которым определенные подразделения ВСУ направляются на срок до прекращения или отмены действия военного положения в Украине в другие государства: