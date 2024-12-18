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Рада підтримала створення переліку терористичних організацій

Середа 18 грудня 2024 13:27
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Рада підтримала створення переліку терористичних організацій Ілюстративне фото: Рада підтримала створення переліку терористичних організацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроєкт №12102 щодо формування та ведення переліку терористичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Законопроєкт підтримали 282 народних депутатів.

За словами Гончаренка, згідно з законопроєктом:

  • законодавчо вводиться механізм для включення організацій до списку терористичних;
  • перелік охоплює структури, які проводять терористичну діяльність в Україні або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці;
  • Служба безпеки України (СБУ) відповідає за ведення списку, маючи чітко визначені критерії для включення, що зменшує ризик дискредитації.

Боротьба з терористами

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України регулярно виявляє та затримує ворожих диверсантів, агентів й провокаторів, які, наприклад, здають російським спецслужбам координати об'єктів для ракетних ударів.

У листопаді в Одесі було викрито банду, яка планувала серію вибухів та підпалів у різних регіонах України.

Зокрема СБУ нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.

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