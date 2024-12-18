Рада поддержала создание перечня террористических организаций
Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №12102 по формированию и ведению перечня террористических организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
Законопроект поддержали 282 народных депутатов.
По словам Гончаренко, согласно законопроекту:
- законодательно вводится механизм для включения организаций в список террористических;
- перечень охватывает структуры, которые проводят террористическую деятельность в Украине или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности;
- Служба безопасности Украины (СБУ) отвечает за ведение списка, имея четко определенные критерии для включения, что уменьшает риск дискредитации.
Борьба с террористами
С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины регулярно выявляет и задерживает вражеских диверсантов, агентов и провокаторов, которые, например, сдают российским спецслужбам координаты объектов для ракетных ударов.
В ноябре в Одессе была разоблачена банда, которая планировала серию взрывов и поджогов в разных регионах Украины.
В частности СБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу ГРУ, которая осуществляла теракты и шпионила за украинскими военными.
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