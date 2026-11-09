Рада підтримала створення Космічних сил у складі ЗСУ

За документ у першому читанні проголосували 252 народні депутати. Закон спрямований на розвиток космічних технологій задля зміцнення оборонного потенціалу країни.

Ініціатива передбачає створення таких ключових елементів:

власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет;

розробку ефективних засобів протидії ракетно-космічним атакам;

формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.

Чому виникла потреба у Космічних силах

У пояснювальній записці автори документа зазначають, що рішення обґрунтоване новими викликами безпеці. Зокрема, йдеться про застосування Росією ракети "Орєшнік" для удару по території України через міжнародний космічний простір.

Крім того, власні космічні війська вже мають провідні держави світу, серед яких США, Британія, Франція, Китай, Індія, Іран та Росія.

Автори документа зазначають, що Україна володіє необхідним науковим, інженерним, виробничим та інфраструктурним потенціалом для створення власних супутників і систем управління ними. Це дозволить розширити розвідувальні спроможності завдяки власному угрупованню супутників.