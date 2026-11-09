Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ

За документ в первом чтении проголосовали 252 народных депутата. Закон направлен на развитие космических технологий для укрепления оборонного потенциала страны.

Инициатива предполагает создание следующих ключевых элементов:

собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет;

разработку эффективных средств противодействия ракетно-космическим атакам;

формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

Почему возникла потребность в Космических силах

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что решение обосновано новыми вызовами безопасности. В частности, речь идет о применении Россией ракеты "Орешник" для удара по территории Украины через международное космическое пространство.

Кроме того, собственные космические войска уже имеют ведущие государства мира, среди которых США, Британия, Франция, Китай, Индия, Иран и Россия.

Авторы документа отмечают, что Украина владеет необходимым научным, инженерным, производственным и инфраструктурным потенциалом для создания собственных спутников и систем управления ими. Это позволит расширить разведывательные возможности благодаря собственной группировке спутников.