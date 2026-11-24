Свої голоси "за" ухвалення постанови №16027 віддали 302 народних депутати.

"Рада підтримала мою з колегами постанову 16027 про обов'язок уряду переглянути рішення про заборону працювати у жовту тривогу", - йдеться у заяві Железняка.

Нардеп зазначив, що підприємець сам вирішує, працювати йому чи ні у "жовту" тривогу. Крім того, працівник сам вирішує припиняти йому роботу та йти в укриття чи ні, а єдиний обов'язок бізнесу - попередити про тривогу.

За словами Железняка, після голосування ВР уряд зобов'язаний переглянути своє відповідне рішення.