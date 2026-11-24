Свои голоса "за" принятие постановления №16027 отдали 302 народных депутата.

"Рада поддержала мое с коллегами постановление 16027 об обязанности правительства пересмотреть решение о запрете работать в желтую тревогу", - говорится в заявлении Железняка.

Нардеп отметил, что предприниматель сам решает, работать ему или нет в "желтую" тревогу. Кроме того, работник сам решает прекращать ему работу и идти в укрытие или нет, а единственная обязанность бизнеса - предупредить о тревоге.

По словам Железняка, после голосования ВР правительство обязано пересмотреть свое решение.