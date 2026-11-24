Верховная Рада рекомендует Кабинету министров пересмотреть решение о запрете работы бизнесу во время "желтой" воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка.
Свои голоса "за" принятие постановления №16027 отдали 302 народных депутата.
"Рада поддержала мое с коллегами постановление 16027 об обязанности правительства пересмотреть решение о запрете работать в желтую тревогу", - говорится в заявлении Железняка.
Нардеп отметил, что предприниматель сам решает, работать ему или нет в "желтую" тревогу. Кроме того, работник сам решает прекращать ему работу и идти в укрытие или нет, а единственная обязанность бизнеса - предупредить о тревоге.
По словам Железняка, после голосования ВР правительство обязано пересмотреть свое решение.
Напомним, в результате российских атак украинская экономика понесла убытки более чем на 7,7 млрд долларов. Правительство разрабатывает механизмы поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям выстоять и возобновить деятельность.
Кабинет министров принял ряд решений для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.
Отметим, частным компаниям разрешили строить укрытия с последующей возможностью сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно производящим вооружение.