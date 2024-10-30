Рада не підтримала штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок при блекаутах

"Рада провалила у першому №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж", - написав Железняк.

Законопроєкт №11431

У вересні Комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроєкт №11431, який був спрямований на забезпечення стабільної роботи мобільних операторів під час вимкнень світла.

"Законопроект передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі", - пояснював голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа.

Зокрема він відзначав, що деякі з мобільних операторів недостатньо серйозно поставилися до проблеми та не забезпечували достатню кількість генераторів або акумуляторів для того, щоб їх обладнання працювало в умовах енергообмеження.

Про те, чому зникає мобільний зв'язок при відключеннях світла й чи може покращитися ситуація, - читайте у матеріалі РБК-Україна.