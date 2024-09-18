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У Раді хочуть штрафувати мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла

Україна, Середа 18 вересня 2024 22:00
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У Раді хочуть штрафувати мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла Фото: у Раді хочуть штрафувати мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроект №11431. Він спрямований забезпечити стабільну роботу мобільних операторів під час вимкнень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергія Штепи.

За його словами, законопроект був підготовлений на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача щодо забезпечення стабільної роботи комунікаційних мереж в умовах повномасштабного вторгнення і тимчасових відключень світла.

"Законопроект передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі. Це необхідно для того, щоб українці не залишалися без зв’язку навіть під час тривалих відключень світла", - зазначив Штепа.

Як пояснив нардеп, деякі оператори недостатньо серйозно поставилися до проблеми та не забезпечували достатню кількість генераторів або акумуляторів для тривалої роботи їхнього обладнання в умовах відключень світла. Це створює загрози того, що багато абонентів можуть залишитися взимку без зв’язку. І саме цей законопроект допоможе уникнути такої ситуації.

"До нього надійшли певні зауваження від асоціацій, які представляють мобільних операторів та надавачів комунікаційних послуг. Але ми розуміємо, що повинні змусити їх виконувати рішення ставки Верховного головнокомандувача і робити все для того, щоб навіть під час вимкнень світла зв’язок був. Сподіваюсь, законопроект буде якнайшвидше ухвалений Верховною Радою", - додав Штепа.

Мобільний зв'язок під час відключень світла

Варто зазначити, що однією з нагальних проблем під час відключень світла для багатьох українців є відсутність стабільного мобільного зв'язку та інтернету.

Раніше ми повідомляли, що в Україні посилюють вимоги до мобільних операторів і інтернет-провайдерів.

Чому зникає мобільний зв'язок при відключеннях світла й чи може покращитися ситуація, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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