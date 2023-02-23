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Рада підтримала санкції проти банківських та фінансових установ РФ

Фото: Рада підтримала санкції проти банків Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада підтримала постнову про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Відповідну постанову №9045 про затвердження рішення РНБО вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Документ підтримали 323 народних депутатів.

Санкції вводяться проти всіх російських банків, зокрема і Центробанку, кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інших установ строком на 50 років.

Вони включають 10 пунктів, зокрема, зупинку операцій з активами, заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських, заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Також заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь України.

Також санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь Росії, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що Україна хоче ввести санкції проти всіх банківських та небанківських установ Росії.

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