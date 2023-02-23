Рада поддержала санкции против банковских и финансовых учреждений РФ

Соответствующее постановление №9045 об утверждении решения СНБО внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ поддержали 323 народных депутата.

Санкции вводятся против всех российских банков, в том числе и Центробанка, кредитных организаций, операторов платежных систем, участников фондового рынка, страховых компаний и остальных учреждений сроком на 50 лет.

Они включают 10 пунктов, в частности остановку сделок с активами, запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских, запрет на заключение сделок и осуществление инвестиций в пользу финучреждений РФ.

Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу Украины.

Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу России, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных).