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Рада поддержала санкции против банковских и финансовых учреждений РФ

Фото: Рада поддержала санкции против банков России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Соответствующее постановление №9045 об утверждении решения СНБО внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ поддержали 323 народных депутата.

Санкции вводятся против всех российских банков, в том числе и Центробанка, кредитных организаций, операторов платежных систем, участников фондового рынка, страховых компаний и остальных учреждений сроком на 50 лет.

Они включают 10 пунктов, в частности остановку сделок с активами, запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских, запрет на заключение сделок и осуществление инвестиций в пользу финучреждений РФ.

Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу Украины.

Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу России, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных).

Напомним, вчера мы сообщали, что Украина хочет ввести санкции против всех банковских и небанковских учреждений России.

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