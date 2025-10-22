Рада підтримала продовження пільг на імпорт електромобілів ще на рік

Пільги на електромобілі

Податкові пільги для ввезення електрокарів діють із 2018 року. Спочатку вони були запроваджені на один рік, потім вони неодноразово продовжувалися.

Згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів в Україну діють до 31 грудня 2025 року. Тобто, електрокари звільнені від справи мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).

Єдиною додатковою витратою залишається акциз, що дорівнює 1 євро за кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Раніше голова податкового комітету, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що влада не буде продовжувати пільговий ввіз електрокарів.

За останні роки кількість електромобілів, що ввозяться в Україну, невпинно зростала. Якщо у 2021 році в сервісних центрах МВС було зареєстровано менше ніж 9 тисяч електромобілів, то у 2024 році цей показник зріс до майже 53 тисяч.

У цьому році позитивна динаміка тільки прискорилася, наприклад, у серпні в Україні було додатково зареєстровано 7 770 електрокарів.