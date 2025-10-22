Рада поддержала продление льгот на импорт электромобилей еще на год

Льготы на электромобили

Налоговые льготы для ввоза электрокаров действуют с 2018 года. Изначально они были введены на один год, затем они неоднократно продлевались.

Согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года. То есть, электрокары освобождены от дела пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).

Единственной дополнительной затратой остается акциз, равный 1 евро за киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Ранее глава налогового комитета, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что власти не будут продлевать льготный ввоз электрокаров.

За последние годы количество электромобилей, ввозимых в Украину, неуклонно росло. Если в 2021 году в сервисных центрах МВД было зарегистрировано менее 9 тысяч электромобилей, то в 2024 году этот показатель вырос до почти 53 тысяч.

В этом году положительная динамика только ускорилась, например, в августе в Украине было дополнительно зарегистрировано 7 770 электрокаров.